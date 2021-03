Governo informa FPF de que Campeonato Paulista vai ser paralisado; pausa inicial é de uma semana

A FPF (Federação Paulista de Futebol) foi informada pelo governo de São Paulo de que o futebol vai parar no Estado por ao menos uma semana.

A decisão contraria a Federação, que havia se manifestado favorável à continuação do Campeonato Paulista.

Os clubes da primeira divisão vão se reunir às 15h desta quinta-feira para debater os próximos passos, o que inclui a possibilidade de jogar em outros Estados. A Federação vai se pronunciar depois disso.

O anúncio da paralisação deve ser feito pelo governador João Doria (PSDB) em entrevista coletiva no começo da tarde.

A tendência é de que a medida valha, inicialmente, de 15 a 21 de março – da próxima segunda-feira até domingo.

Com isso, o jogo desta noite, entre Palmeiras e São Caetano, será mantido, assim como a rodada do próximo fim de semana.

– Teremos que adotar medidas ainda mais restritivas de distanciamento social para diminuir a circulação do vírus no estado de SP. É a única forma para tentarmos, neste momento, conter a aceleração das mortes e evitar que tantas famílias sejam devastadas – disse Doria em um vídeo divulgado em suas redes sociais.

A intenção do governo era interromper o Campeonato Paulista já neste sábado.

Uma conversa entre o Presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, e o governador João Doria resultou no adiamento da medida e na permissão para que se dispute a rodada do próximo fim de semana.

O Paulistão teve disputadas as três primeiras rodadas, de um total de 12, na fase de grupos. A paralisação repetirá o que aconteceu no ano passado, quando o campeonato parou em 16 de março, conforme se propagava a pandemia do novo coronavírus no Brasil.

Daquela vez, porém, a competição só retornou em 22 de julho, mais de quatro meses depois.

A proibição valerá para jogos, mas treinos devem seguir liberados. Além do Campeonato Paulista, estão em andamento a Copa do Brasil e a Libertadores da América.

No período inicial da paralisação, estão previstos dois jogos pelo torneio nacional no Estado: Marília x Criciúma, dia 17, em Marília, e Mirassol x Red Bull Bragantino, dia 18, em Mirassol.

Na última quarta-feira, em apresentação de relatório sobre medidas de prevenção à Covid, o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, afirmou que partidas da Copa do Brasil marcadas para estados em restrições seriam disputadas em locais onde não há proibição.

No Paulistão, os jogos afetados são os seguintes:

-Mirassol x Inter de Limeira (15/03 – quarta rodada)

-São Bento x Palmeiras (17/03 – terceira rodada)

-Ituano x Botafogo (20/03 – quinta rodada)

-Palmeiras x São Paulo (20/03 – quinta rodada)

-Ferroviária x Guarani (20/03 – quinta rodada)

-Ponte Preta x Santos (20/03 – quinta rodada)

-Santo André x São Bento (21/03 – quinta rodada)

-Mirassol x Corinthians (21/03 – quinta rodada)

-São Caetano x Novorizontino (21/03 – quinta rodada

Agravamento da pandemia

A ideia de parar o futebol vinha sendo analisada nos últimos dias, devido ao agravamento do quadro epidemiológico no Estado.

Havia a expectativa de que o anúncio já ocorresse nesta quarta – o governo decidiu esperar, mas deixou claro que poderia acontecer a qualquer momento.

Até esta quarta-feira, São Paulo havia registrado 62.570 mortes por Covid e mais de 2 milhões de casos.

O ocupação de UTI está em 83% no Estado. Na terça-feira, foi registrado o recorde de registro de óbitos pelo novo coronavírus em um mesmo dia no território paulista em toda a pandemia: 517 vidas perdidas.

(Foto: Fernando Vidotto)

