Grêmio inicia reformulação e anuncia saídas de vice de futebol e diretores

O ge já havia antecipado que o trio deveria deixar o clube ainda pela manhã. No final da tarde, o Grêmio emitiu nota oficial confirmando as despedidas.

No comunicado, o Tricolor informa que Paulo Luz solicitou o desligamento da função devido à “impossibilidade em poder conciliar o trabalho no clube com suas atividades pessoais e profissionais”. O dirigente estava no

As saídas são as primeiras de uma série de mudanças que irão ocorrer na estrutura do futebol do Grêmio nos próximos dias. O CEO do clube, Carlos Amodeo, deve ter mais força no departamento de futebol, acumulando as funções de diretor geral e esportivo.

Marcelo Rudolph, supervisor de futebol, e Marcelo Oliveira, coordenador técnico, seguem no auxílio a Amodeo. Recentemente, o ge ouviu que a busca por um profissional para a função não estava entre as prioridades.

Na comissão técnica, a única alteração deve ocorrer na preparação física. O preparador Márcio Meira não seguirá para a próxima temporada. Indicação de Renato, o próprio já tem conhecimento da pressão sobre a presidência para uma mudança.

cargo desde o início da temporada 2020 e é vice-presidente do Conselho de Administração desde 2015.