Gretchen e Djavan exaltam SUS ao receberem dose de vacina contra Covid

Gretchen, 61, se juntou ao grupo de celebridades que já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

“Uhuuuu! Vacinadaaaaaaa. Obrigada, SUS”, compartilhou no Instagram neste domingo (28). De acordo com documento exibido pela cantora, que foi imunizada no Pará, a segunda dose da vacina será aplicada no dia 22 de abril.

Outro artista que ao ser imunizado enalteceu a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) foi Djavan, 72.

“Vacina, sim! Viva o SUS! Use máscara mesmo depois de vacinar”, escreveu o cantor alagoano em seu Instagram neste sábado (27), mesmo dia em que mais uma estrela da televisão brasileira foi vacinada contra a Covid-19.

Tony Ramos, 72, recebeu a primeira dose do imunizante, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele se emocionou com o momento e louvou a ciência e o trabalho dos profissionais da saúde.

O momento foi registrado pelas câmeras da GloboNews, emissora que conversou com o ator logo após a vacinação.

“Eu acho que eu falo por milhões de brasileiros. Falo pela minha mãe, a minha sogra, que já tomaram as duas doses. Falo por amigos, por parentes, por aqueles que não conheço pessoalmente, mas através de uma longa caminhada que eu tenho na televisão, estabeleci uma cumplicidade com esse público”, começou ele.

“E falo aqui por esses jovens. Aqui temos jovens médicos, pessoas envolvidas com a saúde pública. Esses profissionais, todos, que estão lá na linha de frente, têm que receber o nosso aplauso, o nosso reconhecimento. E a emoção é porque daqui a pouco a gente vai estabelecer uma vida nova. Não um novo normal, eu prefiro dizer que vamos voltar ao normal”, afirmou Tony Ramos com lágrimas nos olhos.

“Eu acho que isso serviu como uma lição profunda de um pesadelo que nos deu, sem dúvida, momentos de reflexão muito importantes. Mas o importante é continuar acreditando na ciência, nos profissionais da saúde, pedindo apoio cada vez maior a eles, e acreditando que principalmente é possível vencer com todos juntos, num mutirão pela saúde. Acredite, a ciência está presente, atenta e buscando novos caminhos. Parabéns a todos, vamos em frente”, concluiu.

