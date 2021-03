Grupo realizará apresentações de maracatu em praças de Rio Branco

Com o objetivo de estimular a cultura e o entretenimento pelos bairros da cidade, o grupo Maracatu Nação Pé Rachado realizará apresentações nesta sexta-feira, 12, e no dia 18 de março em vários bairros da capital acreana.

As apresentações fazem parte do projeto “É o Maracatu invadindo a cidade” aprovado pela Lei emergencial Aldir Blanc, financiada pelo Governo Federal, por meio da Prefeitura Municipal de Rio Branco.

A proposta do grupo é levar à população riobranquense a experiência de sentir o coração batendo ao ritmo das caixinhas, agbês e alfaias – instrumentos característicos do maracatu. E para alcançar um público diversificado, os shows acontecerão em locais distintos da capital como o centro da cidade e o Parque do Canal da Maternidade.

O grupo Nação Pé Rachado nasceu em janeiro de 2017, em Rio Branco-AC, por meio de um projeto proposto pela Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres. A partir de então, o maracatu se mantem atuante na cidade, realizando apresentações artísticas com a finalidade de levar ao público a alegria desta manifestação cultural, fortalecendo a cultura afro-brasileira e contribuindo para a propagação desse patrimônio brasileiro.

Ficha Técnica

Brincantes do Maracatu

Gonguê: Renis Ramos e Neiva Nara

Agbê: Gemminy e Sara Bicha

Caixinhas: Gigliane Oliveira e Williane Martins

Aflaias: Gustavo Araújo, Anderson Assef, Luck Aragão, Sacha Alencar, Íris Almeida, Jaqueline Oliveira, Nathânia Oliveira

Mestra: Vanessa França

Contra Mestra: Sandra Buh

Vocal: Sandra Buh e Sara Bicha

Assessoria de imprensa: Jaqueline Oliveira

Designer gráfico: Renis Ramos

Produção: Nathânia Oliveira, Luck Aragão e Íris Almeida

Assistente de produção: Gigliane Oliveira

