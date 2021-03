Há 10 anos Caetano Veloso estacionava no Leblon; relembre o meme

Momento foi lembrado pelo próprio cantor, que usou o meme para anunciar sua entrada no TikTok

Há dez anos Caetano Veloso estacionava o carro no Leblon, na zona Sul do Rio. À época, o flagra saiu em diversos portais de celebridades, o que foi motivo de piada por parte dos internautas.

Nesta quarta-feira (10), completando uma década do meme, internautas não esqueceram do marco. “Momento icônico e pérola do jornalismo brasileiro”, brincou um fã.

“Feliz aniversário a uma das matérias mais marcantes do jornalismo brasileiro!”, escreveu outro internauta.

No Twitter, o próprio Caetano Veloso utilizou a data para anunciar sua entrada para o TikTok, plataforma chinesa de vídeos interativos.

10 anos de um “momento histórico”, uma década que estacionei o carro no Leblon!😂 A matéria foi publicada por um site de notícias em 2011 e se tornou um meme lembrado anualmente, após viralizar pelo título curioso: “Caetano estaciona carro no Leblon.”@gduvivier @PortaDosFundos pic.twitter.com/ECuG2zaZvS — Caetano Veloso (@caetanoveloso) March 10, 2021

(Foto: Reprodução Instagram)

