Homem de 51 anos fica em estado grave após ser atropelado em Rio Branco

Roberto Fernandes Coelho, 51 anos, foi vítima de um acidente na noite deste sábado (6), na rua 10 de julho, no bairro das Placas, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, a vítima estava caminhando em via pública e tentou atravessar a rua, mas acabou sendo atropelado por um carro. Após o acidente, o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro à vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou a ambulância para atender a vítima, que foi encaminhada para o pronto-socorro de Rio Branco. Segundo um enfermeiro, Roberto teve um traumatismo craniano e está em estado grave.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. A polícia ainda não encontrou o motorista do veículo envolvido no acidente.

