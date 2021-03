Homem discute com esposa durante bebedeira e quase acaba morto com facada no AC

Raimundo Ferreira de Lima Filho, de 55 anos, foi ferido com um golpe de faca no início da noite da deste domingo (28), no Residencial Santa Luzia, na Estrada Apolônio Sales, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Raimundo estava na companhia de familiares participando de uma bebedeira em uma residência, quando discutiu com a própria esposa. Durante a discussão, a mulher pegou uma faca e desferiu um golpe no peito de Raimundo, que teve um corte profundo. Ela fugiu do local após a ação.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo os paramédicos, o corte feriu o pulmão da vítima, sendo necessário fazer um dreno. O estado de saúde do homem é estável.

Ao chegar no hospital, Raimundo mudou a história, e confirmou apenas que realmente estava discutindo com a esposa, mas escorregou e a faca teria atingido seu peito.

Policiais militares do 3° Batalhão estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o autor do crime, fizeram buscas na região e não conseguiram prender a acusada. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

