Homem mata avô a facadas e guarda as orelhas da vítima nos bolsos da calça

Um homem de 30 anos confessou ter matado o próprio avô a facadas em Orlando, na Flórida, Estados Unidos . Kolby Parker não apenas tirou a vida do idoso de 77 anos, como cortou as orelhas da vítima e as guardou nos bolsos de uma calça.

O crime que ocorreu no sábado (13) teria sido resultado de uma briga entre os dois, após o avô reclamar sobre o fato de Kolby estar consumindo drogas. Segundo Kolby, o idoso “veio para cima dele” com uma faca. Ele alegou que foi capaz de lutar contra seu avô e passou a esfaqueá-lo.

