Homem morre durante desmoronamento de parede na zona sul de Manaus

Manaus – Daniel da Silva Rocha, 54, morreu após se apoiar em uma parede que sofria de instalações irregulares e desabar por cima dele. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (1), na residência de Daniel que localizada em beco próximo a Avenida Álvaro Maia, no bairro Praça 14, na zona sul de Manaus.

Segundo moradores da região, ele seria morador do bairro há pelo menos 40 anos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda chegou a ser acionado, mas Daniel não resistiu aos ferimentos. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo.

A Defesa Civil foi ao local para investigar as causas do acidente, revelando que no local, após o caso movimentar as ruas da região, outras casas apresentam risco de desabamento. A equipe averigua casas vizinhas com rachaduras, segundo eles, estas ainda não oferecem riscos aos habitantes, dando fim a fiscalização na região.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários