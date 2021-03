Homem recebe R$ 750 mil após ter conta confundida com a de ex-jogador do Santos e devolve o dinheiro

“De jeito nenhum o dinheiro seria meu. Não sou pobre, mas não sou rico. No momento em que vi essa quantia, não mexi mais na minha conta, fiquei com medo de ser dinheiro sujo”, conta Cléber.

Imediatamente, ele entrou em contato com o banco para descobrir a origem do dinheiro e estornar o valor, mas só teve a resposta no dia seguinte. “Nem eles sabiam o que tinha acontecido”, conta.