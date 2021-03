Homem se afoga em Cruzeiro do Sul e corpo é encontrado pelo filho de 10 anos

Equipe do Samu foi acionada, mas no local apenas constatou o óbito de Carlos Alberto

Uma tragédia marcou a tarde deste sábado (13), no bairro Cumaru, em Cruzeiro do Sul. Carlos Alberto Nogueira Valente, 38 anos, foi encontrado morto pelo filho em um lago no quintal de casa. Ao que tudo indica, a causa da morte é afogamento.

“A gente sentiu falta dele e quando fomos procurar, eu encontrei a perna dele dentro d’água e a minha mãe ajudou a puxar ele”, conta o filho de 10 anos, Everton Nogueira, que encontrou o próprio pai sem vida no lago.

O corpo de Alberto foi retirado do lago pela esposa e o filho. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas no local apenas constatou o óbito; logo em seguida o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado.

