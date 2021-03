Homem se ajoelha para orar em frente à Universal e chama atenção na internet

Uma foto chamou atenção ao ser compartilhada na internet no último sábado (27). Na imagem publicada nas redes sociais aparece um homem de joelhos, orando, em frente ao portão de um templo da Igreja Universal, em Rio Branco.

Nas redes sociais muita gente apoiou a atitude do fiel. “O nosso socorro vem do Senhor! Que fez os céus e a terra. Que possamos nos arrepender e voltarmos pra Jesus com um coração quebrantado e arrependido” escreveu Ana Paula Samurio.

Por outro lado houve quem aproveitou o post para criticar as igrejas. “Igrejas só dão prejuízo pro Estado, seria bom fechar e nunca mais abrir. Só gera lucro pros pastores, os fiéis se lascam”, escreveu Marciel Drummond.

