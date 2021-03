Homem é preso por transportar quase 60 quilos de cocaína em galinheiro

A prisão foi feita pela Polícia Militar do Acre, por meio do Grupo Tático, na BR-364, zona rural de Tarauacá

Um homem de 28 anos foi preso na manhã deste domingo (7) com quase 60 quilos de cocaína. O curioso é que a droga estava embaixo de uma espécie de galinheiro.

A prisão foi feita pela Polícia Militar do Acre, por meio do Grupo Tático, na BR-364, zona rural de Tarauacá, no interior do Acre. Além do homem que conduzia a carrocinha da motocicleta com o galinheiro, outras duas, que atuavam como batedores, pessoas foram presas.

Durante as buscas do flagrante, foram achadas quatro caixas de papelão com a droga, no total a carga pesava 57,8 quilos. O trio viajava da cidade de Cruzeiro do Sul para Tarauacá, onde a droga seria entregue. Os homens foram presos e levados para a delegacia de Tarauacá.

