Homem usa rato para tentar assaltar ônibus: “Vou soltar meu amiguinho”; assista

Em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro , um homem usou um rato para tentar assaltar um ônibus . O momento foi gravado por um dos passageiros que estava dentro do veículo e o vídeo viralizou nas redes sociais. As informações são do portal R7 .

Nas imagens, o suspeito aparece com o animal dentro de uma gaiola e afirma que vai soltá-lo caso ninguém contribua com pelo menos R$ 50 para ele comprar bebida alcóolica. “Eu pedi R$ 50. Vou abaixar o preço! Quem não me der R$5, vou soltar o meu amiguinho “, diz ele na filmagem

O vídeo foi parar nas redes sociais e divertiu muitos internautas, que acharam graça da situação e chamaram a atenção para a criatividade do homem.

Homem tentou assaltar um Ônibus da Viação Pendotiba com um Rato em Niterói. pic.twitter.com/w74xR2urOe — Informações RJ (@Informacoes_RJ) March 9, 2021

