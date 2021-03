Homem vai sentar em vaso sanitário e dá de cara com cobra altamente venenosa

Ray Sopha planejava despejar algo no vaso, mas surpreendeu ao ver que, daquela vez, o orifício por onde sairia algo pertencia ao toillete. O morador de Pailin, no Camboja, deu de cara com uma cobra venenosa habitando seu banheiro.

Tudo aconteceu quando Ray tendou dar descarga antes de sentar no vaso. A água, no entanto, apenas circulava pela peça de louça e não descia. O homem pensou que a privada estivesse entupida.

O motivo do “entupimento” era uma serpente que bloqueava a passagem. Tratava-se de uma cobra-real, espécie altamente venenosa.

Ray saiu correndo do banheiro e pediu ajuda. Ao regressar com outros moradores, a serpente havia desaparecido. Uma busca na casa não surtiu efeito, a cobra-real não foi mais vista. “Sorte eu ter dado descarga antes de me sentar”, disse Ray, de acordo com o “Daily Mail”.

A família pôs uma tela sobre o vaso sanitário. O banheiro está “interditado” desde o episódio, ocorrido em 3 de março. Ray e os demais moradores estão usando, com todo o cuidado, um outro sanitário da casa.

