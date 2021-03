Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

Veja o horóscopo por Oscar Quiroga para desvendar esta quinta-feira, 4 de março, de acordo com cada signo

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É na sustentação de um ritmo cotidiano produtivo que as coisas vão se acertar e entrar numa linha que será satisfatória para você. A resistência que as pessoas oferecem a esse dinamismo será a fonte de nervosismo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você está pondo as mãos em assuntos que interessam muito à sua alma e, por isso, mais do que nunca é preciso andar com cuidado, sem precipitações tolas, tomando um bom tempo para amadurecer cada atitude a tomar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A partir de agora e pelas próximas semanas, arrume bastante coisa para fazer, porque essa será a maneira melhor de lidar com o acréscimo de energia vital circulando pela sua presença. Foque na produtividade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Com certeza, a partir deste momento, e por algumas semanas pela frente, você vai ter de conter seus impulsos, ou porque as circunstâncias são adversas às suas intenções, ou porque há dúvidas demais em sua alma. É assim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os atritos não podem ser resolvidos com briga, isso só pioraria a situação. Tampouco se pode fingir que esses atritos não importam. Agora será necessário tratar tudo com realismo e praticidade, só assim serão resolvidos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Pretendendo fazer bem, você pode optar por esperar e aprimorar sua ação. Porém, este é um momento no qual seria preferível fazer errado do que ficar esperando que tudo fique perfeito. Tentar e errar, assim é o momento.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Sim, é preciso resolver um montão de pendências, mas neste momento a pressa não é apenas inimiga da perfeição, como é amiga, também, de inúmeras trapalhadas que poderiam ser evitadas. Respire fundo e se despreocupe.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Fantasiar é bom, porque descansa, mas, na hora da vigília é preciso deixar de lado as fantasias. Porém, se isso não é possível, pelo menos, então, passe as fantasias pelo crivo da realidade. Verifique tudo, isso sim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ajustes de conta são necessários e saudáveis, mas tudo terá de ser feito de forma justa e na sua medida correta, para evitar abusos que evocariam emoções descontroladas. Cada pessoa, mas também, o relacionamento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os instrumentos que você precisa estão todos disponíveis, mas se encontram em estado potencial, se você não aprender a os usar com destreza, sua vida continuará empacada e sem rumo. Qual é o objetivo? Isso importa.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Apesar de a impulsividade não ser recomendável nunca, há momentos em que, diante da iminência de se perder uma oportunidade, o melhor a fazer é agir com precipitação. Parece um conselho absurdo, não é?

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nada precisa ser acelerado, pelo contrário, pois, o tempo que demorar será também o tempo do amadurecimento. Por isso, resista à ansiedade, que está sempre sugerindo que o tempo será curto para isso ou aquilo.

