Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda que seus planos não estejam completamente amadurecidos, procure utilizar este momento como um laboratório de testes, tomando algumas iniciativas, como se você fosse se lançar completamente à realização.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você pode imaginar os cenários mais deliciosos e belos e se regozijar com isso, porém, em algum momento isso deixará de ser suficiente, porque sua alma precisará compartilhar os bons sentimentos. Começa o caminho.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Apesar de todas as restrições, este é um momento de conexão social para você, e que precisaria ser aproveitado ao máximo, porque boas oportunidades circulam pelos relacionamentos sociais. Encontre uma maneira.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Apesar de ser sensato não confiar na sorte para realizar os planos, nossa humanidade prefere ser discretamente insensata, deixando ao sabor do mistério da vida uma boa parte de seu destino. Sorte ou não, em frente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As ideias não têm dono, mas as pessoas que tomarem as iniciativas de as realizar, elas sim poderão reivindicar autoria. Por isso, evite se enamorar das lindas ideias que surgem agora, mas se disponha a realizar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Bons e maus sentimentos se misturam neste momento, deixando a alma perplexa, porque precisa lidar com suas próprias contradições, umas de um tipo que, outrora, criticou nas pessoas com que se relacionava. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As necessidades pessoais são importantes, porém, neste momento é preciso satisfazer em primeiro lugar as necessidades do grupo que se formou, em nome de realizar algo que individualmente seria impossível. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Em geral, buscamos longe o que está ao alcance de nossas mãos. Esse é um erro muito comum e que acaba resultando em negligenciar tudo que de bom está por aí, bem à nossa frente. Renove sua visão sobre o espaço.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Uma vida agradável, paz de espírito, beleza para regalar os olhos e a alma, tudo de bom e de melhor, essas são condições que, apesar de parecerem impossíveis, estão ao seu alcance, nem que seja por um instante.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Apesar das regras do distanciamento social que imperam neste momento da história humana, sua alma precisa de companhia, de proximidade. Por isso, tome todos os cuidados pertinentes, mas busque aproximação.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se você desligar o modo automático com que a alma transita pela rotina, muito provavelmente lhe sobrarão olhos para perceber maravilhas que se desenvolvem ao alcance de sua mão. Está tudo dado, é só saber aproveitar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Desempenhe suas funções com destreza e sabedoria, pois, é isso que garantirá que os resultados desejados se manifestem. De resto, um golpe de sorte aqui, outro por lá, ajudará a cimentar os ganhos deste momento.

