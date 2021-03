Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira

Veja o horóscopo por Oscar Quiroga para desvendar esta segunda-feira, 15 de março, de acordo com cada signo

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Não haverá tempo disponível para você fazer as devidas reflexões antes de tomar alguma decisão. Tudo terá de ser feito ao mesmo tempo, reflexão e ação, para que as oportunidades não se percam e tudo siga em marcha.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Opiniões demais são tão nocivas quanto não haver nenhuma opinião para você se esclarecer a respeito do andamento dos seus interesses. O barulho que as pessoas fazem dispersa a necessária concentração. Distância.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Aquilo que você faz serve de exemplo para um número desconhecido de pessoas, porque muitas delas repetem seus atos sem você saber disso. No entanto, essa repetição leva sua marca registrada, agrega às suas responsabilidades.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Leve à prática suas ideias o mais rapidamente possível, sem se preocupar com as eventuais imperfeições que uma ação precipitada possa carregar consigo. Isso será melhor do que ficar esperando pelo momento perfeito.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há muita coisa que merece maior esclarecimento e, por isso, será necessário desacelerar o que você executa atualmente, de modo a ter esses esclarecimentos e, como resultado, fazer as devidas retificações. É assim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Um pouco de conflito é saudável, porque coloca sobre a mesa as verdades que de outra maneira continuariam como pano de fundo dos relacionamentos, atrapalhando a boa convivência. Conflito não é guerra, só isso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Muita coisa para fazer, um tanto para retificar, mas dessa vez você terá ajuda e isso fará toda a diferença. Porém, essa ajuda não surgirá do nada, você terá de tomar a iniciativa de pedir colaboração. Aí sim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Os desejos sempre fazem propostas maravilhosas à alma, e seduzem com a perspectiva de que não será difícil obter satisfação. A experiência fala algo completamente diferente a respeito da dinâmica dos desejos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agora é um bom momento para você colocar ponto final nalguma questão que não seja de importância extrema, mas que sirva para mudar um pouco sua rotina e iniciar um novo ciclo de hábitos. Isso muda todo o cenário.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O entendimento é muito importante, fundamental até, porque das boas conversas surgem ideias e intenções firmes de mudar as coisas em andamento. Procure conversar, puxar as pessoas para dialogar com você. Aí sim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Compartilhar seu caminho não é o mesmo que permitir que as pessoas invadam seu território, nem tampouco que se aproveitem indiscriminadamente de seus recursos. Há de haver limites para tudo e para todos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As dúvidas e os dilemas não precisam ser tormentos que castiguem sua alma, porque, se bem aproveitadas, podem servir para você fazer alguns questionamentos que contribuam à tomada de decisões mais sábias. Juízo.

