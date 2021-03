Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

Veja o horóscopo por Oscar Quiroga para desvendar esta sexta-feira, 26 de março, de acordo com cada signo

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Este momento é pleno de potencialidades, por trás de cada situação que você administra parece acenar um futuro desejável. Enfim, você sabe que não vai dar para assumir tudo, por isso, faça escolhas com os pés no chão.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Conceda tempo livre à sua alma, porque isso aliviará as tensões e fará com que você tenha, novamente, aquele sabor de que a vida vale a pena. Sim, há muitas penas envolvidas, mas também há divertimento e distração.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Não existe opinião ou ponto de vista que não possa ser contradito com argumentos inteligentes e esclarecedores. Porém, como sempre, a alma reage se fechando em sua própria posição. Cuide para isso não acontecer. Isso não.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A rotina acontece automaticamente, mas de vez em quando é bom prestar atenção nela, porque coisas muito interessantes passariam despercebidas de outra forma. Está ao alcance de sua mão tudo que você precisa.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A diversidade de interesses envolvidos nesta parte do caminho torna difícil, quase impossível, que todos seus anseios sejam satisfeitos. Porém, isso não acontecerá em detrimento dos objetivos, mas para que caiba tudo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tome iniciativas de acordo com seus interesses, mas faça isso com cuidado, estudando o terreno pelo qual transita, tentando agir sem chamar a atenção, para que as pessoas não atrapalhem seus planos. Assim sim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tome distância de tudo e de todos, sua alma precisa colocar as coisas numa perspectiva ampla e sincera, antes de continuar dando os passos, empurrada pela vida e pelas circunstâncias. Solidão é coisa boa também.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Ainda que, de início, você não sinta muita vontade de se conectar socialmente, procure fazer um esforço, porque logo você pegará o gosto e, também, descobrirá que nada melhor poderia ser feito neste momento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Coloque em dia todas as pendências, porque você verá que, ao agir, uma força maior parecerá guiar seus atos, lhe brindando com energia extra, uma que parecia perdida para sempre. É a vida circulando por você.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Neste momento, a visão de sua alma sobre os acontecimentos se amplia o suficiente para perceber os erros que cometeu, e onde teria de se empenhar mais, para obter os resultados pretendidos. Grave esse entendimento.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A necessidade de experimentar uma vida intensa e envolvente não deve se transformar em precipitação e falta de cuidado de sua parte, porque isso faria com que os resultados de quaisquer aventuras sejam contraproducentes.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Atenda aos requerimentos que as pessoas fazem a você, mesmo que, num primeiro momento, pareça a você que isso seria perda de tempo, já que haveria coisas mais importantes na pauta. Relacionamentos são mais importantes.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários