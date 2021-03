Hospital de Campanha do Juruá registra a quinta fuga de paciente com covid este ano

A direção do hospital não soube informar o estado de saúde do paciente nem se existe a possibilidade de contaminação

De acordo com o boletim Informativo do Hospital de Campanha do Juruá desta quarta-feira (24), das últimas 24 horas, há um total de 65 pacientes internados, sendo 51 na Clínica Covid.

Já na UTI Covid, há 14 pessoas, sendo 03 de Cruzeiro do Sul, 01 de Mâncio Lima, 01 de Guajará, 03 de Tarauacá, 02 de Feijó, 01 de Rodrigues Alves, 01 de Senador Guiomar, 01 de Thaumaturgo e 01 de Rio Branco. Desses, 12 estão intubados.

Nas últimas 24 horas também foram registradas:

07 altas hospitalares

02 Óbitos ( Cruzeiro do Sul)

02 transferências internas para clínica médica

Mais um paciente internado com Covid-19 fugiu do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul. Essa é a quinta fuga de paciente da unidade neste ano.

A direção do hospital não soube informar o estado de saúde do paciente nem se existe a possibilidade de contaminação.

