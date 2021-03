Hospital de Campanha do Juruá registra mais 4 mortes por covid em menos de 24 horas

São mais de 90 pacientes internados no local, sendo que 19 estão na UTI

O Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul informou nesta terça-feira (2) que mais quatro novos óbitos por covid-19 foram registrados em menos de 24 horas.

As vítimas são de Cruzeiro do Sul, Feijó e Ipixuna, no Amazonas.

São mais de 90 pacientes internados no local, sendo que 19 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários