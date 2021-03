Santa Juliana está com 100% dos leitos de UTI para covid-19 ocupados

Nesta quinta-feira (11), o hospital filantrópico Santa Juliana, localizado em Rio Branco, atingiu 100% da capacidade de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com informações repassadas pelo padre Jairo, dos 20 leitos disponibilizados para pacientes acometidos pelo vírus, todos estão ocupados. “Não há mais vagas, estamos no limite”, explicou.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de faltar oxigênio, Jairo destacou que essa hipótese não existe no momento. “Não estamos internando por falta de leitos, não por falta de oxigênio, na última semana, firmamos parcerias com empresas para fornecimento do oxigênio”, declarou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários