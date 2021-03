Humorista de A Praça é Nossa morre aos 39 anos, vítima da covid-19

O ator Kleber Lopes, conhecido por suas participações em A Praça é Nossa, morreu neste domingo (7), aos 39 anos. Kleber é mais uma vítima da Covid-19 – a doença causou mais de 10 mil mortes na última semana. No humorístico do SBT, Lopes respondeu por personagens como Rick Marcos e Gigi; este último no quadro A Nova Rica, em parceria com Andréa Nóbrega.

De acordo com informações de Fefito, colunista do UOL, Kleber Lopes estava isolado nos últimos dias em decorrência da contaminação pelo novo coronavírus. Ontem (6), ele foi encaminhado para o hospital, com 80% dos pulmões comprometidos. Amigos e familiares se despediram do ator através das redes sociais.

“Meu amigo Kleber Lopes, da ‘Praça é Nossa’, nos deixou cedo demais. Covid fez mais uma vítima. A saudade do seu talento e da sua alegria será eterna“, escreveu Mamma Bruschetta. “Tive a oportunidade de conhecer o Kleber na ‘Praça é Nossa’. Sempre simpático, querido e feliz. Uma grande perda“, declarou Guilherme Uzeda.

Andréa Nóbrega – que viu o filho e o ex, João Victor e Carlos Alberto de Nóbrega, lutarem contra a Covid-19 nos últimos dias – destacou: “Mais um colega de trabalho que se foi por conta desse vírus cruel. Ele era o meu Gigi na ‘Praça’ e nos divertíamos muito tanto nas gravações quanto nos bastidores“. A influencer também ressaltou a necessidade da manutenção dos protocolos sanitários no combate à pandemia.

O SBT emitiu nota de pesar, na qual cita a parada cardíaca decorrente das complicações causadas pelo coronavírus.

