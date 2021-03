Idoso de 78 anos morre após engolir palito de dente em Cuiabá

O idoso havia dado entrada no hospital na sexta-feira (26), com dores abdominais

Um idoso de 78 anos morreu, neste domingo (28), em um hospital de Cuiabá, no Mato Grosso, após engolir um palito de dente. Ele estava internado há dois dias após engolir o objeto.

O idoso havia dado entrada no hospital na sexta-feira (26), com dores abdominais. Após a realização de exames, foi detectado o objeto estranho no organismo dele. Por causa do palito, ele foi encaminhado para cirurgia de laparotomia exploradora por vídeo.

