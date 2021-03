Idoso de 87 anos é amarrado e bandidos levam Hilux, mas são presos na BR-364

Depois do roubo de uma caminhonete modelo Hilux no município de Candeias do Jamari (RO), policiais militares em uma rápida ação prenderam Jerlan F. L., 19, e Edvandro Fernandes S., 36, nesta quarta-feira (17) em fuga no veículo pela BR-364, já na região do distrito de Jaci-Paraná, em Porto Velho (RO).

Os militares do distrito foram informados de que dois criminosos tinham roubado o veículo de um idoso de 87 anos. A vítima que havia sido amarrada conseguiu se soltar e denunciou o crime.

A dupla foi vista na rodovia e ao perceber que uma equipe da PM estava em acompanhamento, o motorista da Hilux entrou em uma estrada e parou na região da praia de Jaci.

Os dois foram disfarçadamente até os banheiros químicos. Porém, ambos foram abordados e presos.

Para a polícia, a dupla negou participação no roubo e alegou que pegou o veículo na capital de Rondônia para levar até Guajará-Mirim.bPelo suposto serviço, os dois disseram que ganhariam somente R$ 500,00.

Ambos foram levados para a Central de Polícia na capital. Na delegacia, a dupla foi reconhecida pela vítima como sendo a autora do roubo.

