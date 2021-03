Idoso é morto a marteladas pelo filho, que vai a encontro após crime

Um idoso de 63 anos foi morto a marteladas pelo filho na Freguesia do Ó, bairro da zona norte de São Paulo. Igor Fanti, 21 anos, filho único da vítima, Vicente Dias Fanti, está preso temporariamente, por 30 dias, pelo crime cometido em 12 de fevereiro. As informações são do Agora.

À polícia, o jovem confessou o crime e usou como justificativa o fato de o pai insistir para que ele procurasse um emprego. Nessa quinta (4/3), a Justiça decretou a prisão de dois homens que teriam jogado o corpo de Vicente em um terreno, na Vila Brasilândia, também na zona oeste.

De acordo com depoimento de Igor à polícia, Vicente estava sentado em uma cadeira de praia vermelha, com as pernas esticadas e apoiadas em um degrau, quando foi atingido na cabeça, pelo primeiro golpe de martelo, dado pelas costas do idoso.

