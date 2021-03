Idoso no Acre adquire trombose três dias após ser vacinado contra covid, diz família

A família de Gilberto Pereira de Oliveira, de 73 anos, procurou a reportagem do ContilNet nesta quinta-feira (18) para pedir ajuda na solução do caso do idoso, que está internado no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Seu Gilberto tem um quadro de diabetes tipo 2 e, de acordo com a filha, Eliane Vilela, três dias depois que ele tomou a vacina AstraZeneca/Oxford contra o coronavírus – no último dia 2 de março -, desenvolveu febre e uma trombose na perna esquerda.

Eliane disse que seu pai precisa fazer uma cirurgia de emergência para a retirada do tecido necrosado, mas depende de uma avaliação de risco cirúrgico do cardiologista para o procedimento. Eles estão aguardando a chegada do profissional desde a quarta-feira (17) no hospital – data em que Gilberto deu entrada no local.

“Meu pai precisa fazer essa cirurgia com urgência para não perder a perna, só que estamos aqui aguardando o médico para a avaliação de risco cirúrgico desde ontem, mas até agora nada aconteceu”, destacou.

Vilela acredita que o problema pode ter a ver com a vacina, já que um caso parecido aconteceu na Noruega, depois que trabalhadora do setor de saúde foi imunizada com a mesma vacina e teve o problema.

A União Europeia havia registrado cerca de 30 casos de trombose e pelo menos uma morte entre seis milhões de pessoas já imunizadas com o produto, mas descartou a reação entre o imunizante e os episódios de formação de coágulos após uma criteriosa investigação.

O caso deve ser investigado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

