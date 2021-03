Ifac inicia nesta sexta-feira pagamento do Auxílio Emergencial para estudantes

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio da Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil, iniciou nessa sexta-feira (12.03), o pagamento do auxílio em caráter emergencial aos estudantes que foram afetados pelas cheias. O recurso ficará disponível até o dia 16 de março. O saque deve ser realizado nas agências do Banco do Brasil e os alunos deverão apresentar CFP e RG.

A concessão do auxílio emergencial para os estudantes atingidos pelas enchentes teve como base os relatórios de acompanhamento dos núcleos de Assistência ao Estudante dos campi. Foram contemplados alunos dos campi Baixada do Sol, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira e Tarauacá.

Ao todo, 330 estudantes do Ifac foram contemplados com o recurso, o que totalizou um investimento de R$ 132 mil. A lista de alunos aprovados para receber o Auxílio Emergencial está disponível com os Núcleos de Assistência Estudantil.

“O pagamento do auxílio emergencial tem como base o levantamento realizado pelos Núcleos de Assistência Estudantil dos campi do Ifac, que desenvolveram um trabalho diário de acompanhamento de todos os alunos que foram afetados pelas enchentes. Além disso, os profissionais do Ifac também elaboraram relatórios sociais para que os recursos pudessem chegar até os estudantes”, destacou o diretor sistêmico da Dsaes, Edu Gomes.

Conforme explica a reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos, o pagamento dos auxílios aos estudantes também faz parte das ações que o Instituto Federal do Acre tem realizado para ajudar a população atingida pelas cheias dos rios.

“Temos feito um movimento conjunto de solidariedade, por meio da campanha Ifac Solidário, que já ajudou centenas de famílias. A concessão do auxílio emergencial aos nossos estudantes é mais uma ação do Instituto com objetivo de minimizar os problemas que as famílias têm vivenciado devido às cheias dos rios”, finalizou a reitora do Ifac.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários