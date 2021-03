Igreja recebe carta com doação de R$ 2,00 para ajudar acreanos: “É pouco, mas com amor”

A situação que o Acre vem enfrentando nas últimas semanas mobilizou pessoas de todo o país. A pandemia do coronavírus associada às cheias dos rios que afetaram vários municípios, a epidemia de dengue e a crise migratória, colocaram o estado em evidencia por meio, especialmente, de campanhas. Algumas delas encabeçadas por famosos deram a visibilidade necessária para o pedido de socorro chegasse a todo o país.

Dentre as campanhas iniciadas no estado está a da Igreja Católica, que mobilizou fiéis para arrecadação de donativos afim de auxiliar famílias acreanas atingidas pelas cheias. As doação são muitas, mas uma chamou a atenção da Igreja: uma carta com uma nota de dois reais para ajudar as famílias.

Junto à nota, havia um bilhete que dizia: “É pouco, mas é com amor. Deus abençoe”.

O conteúdo foi divulgado pelas redes sociais do Hospital Santa Juliana, unidade de saúde gerida pela Igreja Católica.

