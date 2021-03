Igrejas poderão funcionar durante lockdown aos fins de semana no AC, decide Gladson

O governador Gladson Cameli autorizou o funcionamento das igrejas em todo o território do Estado do Acre. A informação foi confirmada ao ContilNet pela porta-voz do governo, a jornalista Mirla Miranda nesta quarta-feira (3).

Segundo ela, a recomendação para o lockdown aos fins de semana serve apenas para os serviços na área comercial. “Como as igrejas não estão inseridas neste decreto com nenhuma proibição, elas poderão funcionar, é uma recomendação do governador”, declarou Miranda.

O secretário de Segurança Pública, coronel Paulo Cézar contou em recente entrevista à imprensa, que não há nada no decreto que impeça a abertura das igrejas aos finais de semana, já que elas não são consideradas uma atividade comercial.

