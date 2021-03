Imagem de ônibus na Capital com pessoas aglomeradas gera revolta na internet

Uma foto compartilhada nas redes sociais na noite de quarta-feira (24) gerou revolta na internet. A imagem mostra um ônibus do transporte coletivo de Rio Branco lotado de pessoas. A situação é totalmente contrária às orientações de distanciamento para evitar contaminação pelo coronavírus.

“Isso é uma falta de respeito com as pessoas que precisam usar o transporte coletivo. Pelo que parece a vida quem precisa andar de ônibus não tem valor. As empresas deveriam disponibilizar mais ônibus para evitar essas aglomerações, pois lotado assim muitas pessoas podem se contaminar”, desabafou uma internauta.

Um outro usuário do Facebook fez o seguinte questionamento: “será que as autoridades não estão vendo que isso é um barril de pólvora, que muitas dessas pessoas vão se contaminar e morrer. Tenho certeza que nenhuma dessas pessoas andam assim igual animais por pura vontade”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários