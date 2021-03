Imigrantes haitianos realizam manifestação em frente à Prefeitura de Assis Brasil para pressionar autoridades

O governo peruano já decidiu que irá estender o decreto por mais 6 meses e continuará com suas fronteiras fechadas

Acontece agora em frente à sede da Prefeitura do Município de Assis Brasil uma manifestação por parte dos imigrantes que estão tentando passar para o lado peruano. Enquanto o MPF faz uma queda de braço pela livre manifestação apoiando os estrangeiros para que abra a fronteira em tempo de pandemia, alguns setores do governo querem a desobstrução da ponte que liga o Brasil ao Peru.

O pedido, como todos sabem, é que o governo peruano dê passagem aos imigrantes que estão vindo com apoio de coiotes (alguns grupos), de vários lugares do Brasil, com a intenção de voltar para a América Central, ou tentem chegar à Europa, ao Canadá, à Austrália e aos Estados Unidos.

Como bloqueio da fronteira causado pela pandemia, a pequena cidade de Assis Brasil se tornou um ‘porto’, sendo praticamente obrigada a dar abrigo, com gastos aumentado para oferecer refeições que chegam a quase R$ 1000 por dia.

O governo peruano já decidiu que irá estender o decreto por mais 6 meses e, consequentemente, continuará com suas fronteiras fechadas e isso não será uma decisão tão fácil de ser resolvida nos próximos dias.

Enquanto autarquias não se entendem, a pequena cidade de Assis Brasil se vê cercada por problemas que não são de sua gerência, como o fluxo imigratório, além de ter que cuidar de seus munícipes que estão cercados pela Dengue e a Covid-19.

Mais informações a qualquer momento.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários