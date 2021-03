Impactus: Polícia Civil prende 43 pessoas durante operação em Rio Branco

Nas primeiras horas desta sexta-feira (19), a Policia Civil do Acre deflagrou a Operação Impactus, cumpriu 56 mandados judiciais que resultou na prisão de 43 pessoas, sendo 30 no Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde (FOC), com detentos que já cumpriam pena por outros delitos, outras em bairros da parte alta de Rio Branco.

Das 56 ordens judiciais, 43 foram de prisão e 13 de busca e apreensão. 43 pessoas foram presas e 2 flagrantes por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas foram lavrados. Uma pistola calibre 380, um revólver calibre .38, munições, celulares, notebook, dinheiro, entre outros objetos de origem duvidosa foram apreendidos e serão todos enviados para análise pericial.

A operação desta sexta-feira contou com 60 policiais e 15 viaturas e foi coordenada pelos delegados Pedro Paulo Buzolin, Nilton Cesar Boscaro e José Adonias.

