Impasse: empresário alega prejuízo superior a R$ 23 mil após medição da prefeitura

De acordo com o proprietário, a empresa arca, sozinha, com os equipamentos de EPIs e adicional de trabalho

Na manhã desta sexta-feira (26), o empresário Luiz Gonzaga, responsável por um das empresas terceirizadas da Secretaria Municipal da Zeladoria da Cidade (SMZC), fez críticas ao contrato com a Prefeitura de Rio Branco e ainda alegou prejuízos financeiros devido às novas medições do órgão público.

Segundo ele, sua empresa tem cerca de 140 funcionários, que dependem do pagamento para o sustento diário, porém, em fevereiro veio o prejuízo. “São mais de 23 mil reais, temos que pagar todo mundo, impostos e material, isso gera custo”, reclamou.

De acordo com o proprietário, a empresa arca, sozinha, com os equipamentos de EPIs e adicional de trabalho. Gonzaga fez críticas ao contrato com à prefeitura, que na opinião dele, falta clareza em alguns pontos. “É contraditório esse contrato”, destacou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários