Influencer japonesa é desmascarada; trata-se de um homem de 50 anos

Os fãs de uma jovem motociclista ficaram surpresos ao descobrir que ela é, na verdade, um homem de 50 anos.

A piloto japonesa Azusagakuyuki ganhou um grande número de seguidores nas redes sociais por postar fotos “dela mesma” posando em diversos lugares com sua moto. As informações são do jornal Daily Star.

No seu perfil, Azusagakuyuki escrevia sobre seu amor por motos e também postava fotos mais picantes de si mesma deitada na cama com aparentemente pouca ou nenhuma roupa.

Com longos cabelos ruivos, maquiagem nos olhos e traços femininos, a maioria das pessoas acreditava que a usuária era uma mulher jovem.

No entanto, em fevereiro, uma das fotos postadas por Azusagakuyuki mostrava o rosto de um homem no espelho da moto.

A desconfiança sobre a verdadeira identidade do motociclista levou uma equipe de TV local a finalmente encontrá-lo e descobrir a verdade.

A reportagem rastreou o piloto e gravou o momento em que ele retirou o capacete, mostrando-se como um homem de meia-idade com cabelos longos.

À TV local, o homem admitiu que tem usado ferramentas como FaceApp e Photoshop para alterar seu rosto e dar-lhe uma aparência feminina, pois ninguém queria ver um “tio”, como ele mesmo disse.

Ele acrescentou que o processo de “embelezamento” foi agradável, assim como o número crescente de curtidas em suas postagens no Instagram.

De acordo com ele, a “jovem mulher” atraiu muito mais atenção e seguidores.

(Foto: Reprodução/Isto é)

