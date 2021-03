Inscrição para 22 mil vagas no IBGE acaba nesta segunda-feira; salário é de até R$ 2.100

Termina nesta segunda-feira (15), às 23h59, o prazo de inscrição para os cargos de nível médio no Censo IBGE 2021. O concurso oferece 16.959 vagas para agente censitário supervisor (ACS), com salário de R$ 1.700, e 5.450 vagas para agente censitário municipal (ACM), com salário de R$ 2.100.

Os empregos são temporários (cinco meses, com possibilidade de prorrogação), e têm carga de 40 horas semanais. A inscrição deve ser feita online, pelo site da Cebraspe, empresa organizadora dos processos seletivos.

O Censo deste ano tem ainda 181.898 vagas para recenseador, com prazo de inscrição até a próxima sexta-feira (19). O cargo de recenseador é de nível fundamental, sem carga horária definida, e com pagamento por produtividade —varia conforme a quantidade de trabalho e a região do país. Você pode fazer simulações da remuneração de recenseador neste link.

O IBGE também abriu 6.500 empregos temporários para outras pesquisas, que têm prazo de inscrição até 26 ou 31 de março, a depender do cargo (veja detalhes aqui).

O Censo é o principal estudo sobre a população brasileira e é feito a cada dez anos. O processo seletivo era esperado para o ano passado e chegou a ser aberto, mas foi adiado para este ano por causa da pandemia do coronavírus.

Qual a diferença entre ACM e ACS?

Essas duas funções estão no mesmo processo seletivo e exigem escolaridade de nível médio completo.

Nessa seleção, os mais bem colocados em cada município ocuparão as vagas de agente censitário municipal (ACM). Há só um desses agentes por cidade, que será o responsável pela coordenação da coleta do Censo 2021 no município. O salário é de R$ 2.100 para 40 horas semanais (oito horas diárias).

Abaixo dele, há o agente censitário supervisor (ACS), que irá supervisionar as equipes de recenseadores. A carga horária é a mesma, mas o salário é R$ 1.700.

Além do salário, quais são os benefícios?

O edital prevê que os cargos de agente censitário (ACM e ACS) terão direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-pré-escola, férias e 13º salário proporcionais.

As vagas do concurso do IBGE são temporárias?

Sim. Os contratos terão duração de três meses para a função de recenseador e de cinco meses para agente censitário (ACM e ACS). Eles poderão ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade do orçamento.

Há vagas em quais cidades?

As vagas estão distribuídas em 5.297 municípios do país, em todos os estados.

A lista completa dos postos de trabalho para agentes censitários está neste link, e a de postos para recenseador neste link.

Preciso morar perto do posto de trabalho?

Enquanto nas cidades menores não há uma divisão geográfica para o trabalho dos recenseadores, nos municípios maiores e em áreas remotas as vagas são oferecidas por áreas de trabalho específicas.

Essas áreas podem abranger bairros, favelas, localidades de difícil acesso, aldeias indígenas ou comunidades quilombolas, por exemplo.

Por isso, o ideal é que os recenseadores aprovados no processo seletivo sejam moradores das próprias localidades onde vão trabalhar.

Tem que pagar para fazer o concurso?

Sim. A taxa de inscrição é de R$ 39,49 para agente censitário (ACM e ACS), e R$ 25,77 para recenseador. Ela deve ser paga no momento da inscrição.

O pagamento pode ser feito pela internet ou fisicamente em bancos ou casas lotéricas.

Alguns candidatos podem pedir a isenção da taxa. Confira os critérios no item 7.4.8 do edital para recenseador e do edital para agente censitário.

Quando e onde serão aplicadas as provas?

As provas serão realizadas em todos os municípios onde houver vagas. Elas serão aplicadas no dia 18 de abril para agentes censitários (ACM e ACS), e no dia 25 de abril para recenseadores.

Posso me inscrever nos dois processos seletivos?

Sim, pois as provas são em datas diferentes. Nesse caso, será necessário pagar as duas taxas de inscrição (exceto se tiver direito à isenção).

Eu já estava inscrito no ano passado. Preciso me inscrever de novo?

Sim. Com o adiamento do Censo para 2021 devido à pandemia de covid-19, os processos seletivos para ACM, ACS e recenseadores abertos em 2020 foram cancelados.

Quem se inscreveu na seleção do ano passado não está com a inscrição garantida para os processos seletivos deste ano. É preciso fazer nova inscrição e pagar a taxa para garantir a participação na nova seleção.

Mas eu já tinha pago a inscrição. O que aconteceu com meu dinheiro?

Desde maio do ano passado, os inscritos na seleção cancelada podem solicitar o reembolso da taxa de inscrição através da Central de Atendimento do IBGE, pelo telefone 0800 721 8181. A ligação é gratuita.

Em janeiro, o IBGE iniciou a terceira fase de restituição da taxa de inscrição.

Como são as provas do concurso do IBGE?

Os candidatos a agente censitário (ACM e ACS) farão prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com dez questões de língua portuguesa, dez questões de raciocínio lógico quantitativo, cinco questões de ética no serviço público, 15 questões de noções de administração e situações gerenciais e 20 questões de conhecimentos técnicos.

Já os candidatos a recenseador farão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com dez questões de língua portuguesa, dez questões de matemática, cinco questões sobre ética no serviço público e 25 questões de conhecimentos técnicos.

Além da prova, os recenseadores receberão treinamento presencial e à distância, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de cinco dias e carga de oito horas diárias.

Quando sai o resultado do concurso do IBGE?

Os gabaritos das provas serão divulgados no dia seguinte à aplicação das provas, a partir das 19 horas, no site do Cebraspe. O resultado final está previsto para 27 de maio.

