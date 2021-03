Inscrições para concurso do IBGE acabam nesta semana; salários chegam a R$ 2.100

O concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entrou na na sua última semana de inscrições para as carreiras de agente recenseador — o prazo termina às 18h da próxima segunda-feira (15). Destinado à realização do Censo Demográfico de 2021, o processo seletivo busca contratar temporariamente 204.307 profissionais .

Desse total, 16.959 oportunidades são para agente censitário supervisor e 5.450 para agente censitário municipal, com vencimentos de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente. Ambos os cargos cobram ensino médio.

As demais 181.898 vagas são todas para recenseador, emprego que requer nível fundamental e oferece vencimentos por produtividade. Para essa função, as inscrições serão recebidas até 19 de março.

Como se inscrever

Com taxa de R$ 39,49, as inscrições para agente no concurso IBGE são recebidas somente pela internet, mediante a realização de cadastro no site www.cebraspe.org.br.

