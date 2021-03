Instagram fora do ar: usuários reclamam de app travando nesta terça

O Instagram está sofrendo com instabilidade na manhã desta terça-feira (30). Relatos no Twitter dão conta de que o Android está exibindo um aviso de que o app do Instagram está apresentando “falhas continuamente”.

O site DownDetector também revelou um pico de relatos de erro no app por volta das 11 horas da manhã.

A falha é semelhante a que aconteceu com o Android na última semana , em que diversos apps no sistema operacional apresentaram o aviso de “falhas continuamente”, incluindo o Instagram.

No entanto, não há confirmação de que se trata do mesmo problema.

Eu entrando no Twitter pra ver se o problema era comigo ou o Instagram caiu de novo 🤡 pic.twitter.com/PrRV6P403b — Chaiany Pissinatti (@Chay_pissinatti) March 30, 2021

o Instagram caindo de novo, e dessa vez eu achei que era real meu celular pic.twitter.com/KByqNzz8p1 — nick𓆉 (@enscenax) March 30, 2021

