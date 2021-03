Internautas não acreditam em classificação do Galvez na Copa do Brasil Sub-20

Resultado em enquete do ge é pessimista sobre participação do Imperador na competição nacional

A expectativa dos internautas para a participação do Galvez na Copa do Brasil Sub-20 2021 não é nada otimista.

Através de enquete proposta pelo ge que perguntou “Galvez passa pelo Londrina e avança à 2ª fase da Copa do Brasil Sub-20?”, 83,54% escolheram a opção ‘Eliminado no tempo normal”, acreditando que o time acreano vai ser derrotado nos 90 minutos e fica fora da competição.

Já 12,66% demonstram confiança na classificação do Galvez com vitória no tempo normal. Classificação através das cobranças de pênaltis foi opção escolhida por 2,53%. E 1,27% acreditam que o Londrina vai eliminar o Imperador nas penalidades.

Galvez e Londrina se enfrentam na segunda-feira (15), a partir das 19h (de Brasília), na Arena Acreana, em Rio Branco (AC).

A primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 é disputada em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, o classificado será conhecido nas penalidades.

Quem avançar à segunda fase vai enfrentar Atlético-MG ou Fluminense-PI, em jogos de ida e volta nos dias 24 e 31 de março.

(Foto: Paulo Henrique Nascimento/Rede Amazônica Acre)

