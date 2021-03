Irmãos? Internet suspeita de Tiago Leifert e Mariana Ximenes

Uma comparação que veio tomando as redes sociais nos últimos dias é a semelhança entre Tiago Leifert e Mariana Ximenes, muito apontada na web.

A brincadeira não é recente, já que o assunto foi até comentado pela dupla antes, mas com o BBB21 no ar, e assim a presença de Leifert todos os dias na televisão dos brasileiros, o meme voltou a tona. Vem entender essa história:

Tiago Leifert e Mariana Ximenes são irmãos?

Quem nunca ouviu a expressão “separados na maternidade” quando duas pessoas sem nada de parentesco são parecidas? É isso que a web vem falando sobre Tiago Leifert e Mariana Ximenes.

Muitos afirmam que há semelhanças demais na aparência dos globais e que os que diferencia é apenas o tamanho do cabelo.

“A gente nunca vai ver o Tiago Leifert e a Mariana Ximenes juntos já que eles são a mesma pessoa”, brincou um internauta.

Em novembro de 2020, a dupla foi convidada para o programa Altas Horas e comentou sobre as comparações.

A atriz disse que amou e que o meme era “super bombado”. O apresentador do BBB21 contou que vê a brincadeira na internet quase todos os dias e brincou: “é o Tiago do multiverso”.

O que você acha? O apresentador do BBB21 e a atriz de Chocolate com Pimenta parecem irmãos gêmeos? Confira algumas fotos:

Dupla é comparada na web (Foto Reprodução/TVGlobo/Divulgação/Reginaldo Teixeira/Victor Pollak) Apresentador do BBB21 e Mariana Ximenes (Foto Reprodução/ Instagram) Meme com o apresentador do BBB21 e a atriz da Globo (Foto Reprodução/Twitter) Os dois fazem aniversário no mesmo dia?

Outro coisa que fez o meme ser muito comentado nestes últimos dias na internet é que nas redes sociais surgiram alguns prints da data de aniversário do apresentador do BBB21 e de Mariana, que supostamente teriam nascido no mesmo dia, mês, ano e teriam até a mesma altura.

No entanto, isso tudo não passou de uma brincadeira, fãs da atriz e do jornalista editaram a página de Ximenes no Wikipedia por conta das comparações com Leifert.

O apresentador do BBB21 nasceu no dia 22 de maio de 1980 e tem 1,76 m de altura. Já Mariana Ximenes nasceu em 26 de abril de 1981 e 1,65 m.

por isso que a gnt nunca vai ver o Thiago leifert e a Mariana Ximenes juntos já que eles são a mesma pessoa https://t.co/nJj7ulMCt2 — UMA BESTA ENJAULADA (@GuiSimoes_10) March 22, 2021

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários