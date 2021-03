Jackie Pinheiro traz os melhores momentos da edição virtual do Boca de Mulher; confira

Mais de 3 mil pessoas acompanharam a transmissão realizada pelo canal do IMA no Youtube

Edição virtual do Boca de Mulher foi sucesso

A 26° edição do Boca de Mulher, promovida pelo Instituto de Mulheres da Amazônia (IMA) foi um verdadeiro espetáculo. O evento reuniu mais de 30 artistas e feministas. Além de apresentações musicais, performances artísticas, o público recebeu a mensagem de mulheres de destaque acreano, amazônico, brasileiro e internacional, a exemplo da escritora e filósofa Márcia Tiburi, que também participou do evento.

Mais de 3 mil pessoas acompanharam a transmissão realizada pelo canal do IMA no Youtube. O show deixou a todos com um gostinho de quero mais e foi um verdadeiro refrigere nesse momento de tantas dores e perdas, diante da pandemia da Covid-19. O Festival Boca de Mulher foi uma realização do Instituto de Mulheres da Amazônia (IMA), em parceria com o movimento social e Fundação Elias Mansour (FEM), e financiado pela Lei Aldir Blanc.

O Boca de Mulher levou ao público a luta das mulheres por equidade e políticas públicas, a partir do cantar e falar de artistas amazônidas, feministas, escritoras, poetas e lideranças políticas. As fotos são de Val Fernandes.

Da esquerda para a direita, a vice-presidente do IMA, Maria Meirelles; a cantora e apresentadora Lidianne Cabral, e a presidente do IMA, Concita Maia

Niver da Josy

A aniversariante do dia 17 foi a socióloga Joseady Álves, servidora do Ifac. Em função da pandemia, ela não comemorou a data esse ano, mas ganhou um bolinho de sua mãe e dos filhos. Felicidades!

Parabéns, Roberto!

Muitos anos de vida para o decorador e artesão Roberto Maia, que celebrou o seu aniversário em família no sábado, 27. Prosperidade e saúde no seu novo ciclo de vida!

B-Day da Charlene

Parabéns para a jornalista Charlene Carvalho, aniversariante do dia 27. Ela não celebrou a data, em razão do isolamento, mas foi amplamente homenageada em suas redes sociais. Merecidamente!

Combate a efeitos do estresse na pele com Nativa SPA Jasmim Sambac

Em alguns momentos da vida, a rotina frequentemente atribulada com o acúmulo de atividades e responsabilidades leva a uma sobrecarga do corpo e da mente, resultando no estresse. Queda de cabelo, pele ressecada e sem vida são alguns dos sinais que o corpo emite quando o esgotamento e o estresse estão no ápice.

Para ajudar a passar por esse momento e para que o estresse não se reflita na pele, o Boticário lança Nativa SPA Jasmim Sambac, uma linha completa para um ritual de cuidados para o corpo e cabelos. Produzida com o extrato de Jasmim Sambac, esse segredinho especial nas fórmulas possui ação revigorante, além de efeito antioxidante, diminuindo os efeitos do estresse em até sete dias*.

Hidratação

Uma grande novidade do portfólio é o Óleo Precioso Antiestresse, com extrato de Jasmim Sambac e gotas nutritivas de quinoa. O óleo é um multibenefício, já que pode ser utilizado no corpo, rosto e cabelos, resultando em uma pele com uma aparência iluminada e revigorada. Um diferencial do produto está na indicação do seu uso para umectação da raiz os cabelos, nutrindo o couro cabeludo e a fibra capilar, e hidratando os fios. Além de reduzir o frizz, combate a queda dos cabelos, devido a quebra dos fios.

Para cuidar do corpo, o portfólio da linha apresenta a Loção Hidratante, em três versões (200ml, 400ml e refil), que nutre e ajuda a combater o processo oxidativo motivado pelo estresse, já que essa é uma das principais causas do envelhecimento da pele, revigorando a mesma em até sete dias.

Sabonete e Body Splash

Com espuma cremosa, o Sabonete Líquido Esfoliante limpa suavemente, removendo as células mortas da pele, sem deixá-la ressecada. A linha conta também com o Sabonete em Barra, com 95% de ingredientes naturais em sua fórmula. Já o Body Splash, possui fragrância suave de Jasmim Sambac, ideal para prolongar o frescor pós banho e usar em todo o corpo.

Shampoo e condicionador Nativa SPA Jasmim Sambac

A linha também traz Shampoo e Condicionador, para o ritual completo de cuidados com os cabelos. Auxilia no controle da queda dos fios pelo estresse, aumentando a resistência e a elasticidade das fibras capilares. Toda a linha possui fórmula vegana e mais de 90% de ingredientes naturais em sua composição, além de ter sido dermatologicamente testada. A fragrância da linha foi desenvolvida com Scent Trek® da Guirlanda de Jasmim, um acorde que remete ao cheiro das guirlandas tradicionalmente utilizada pelas mulheres indianas, trazendo um delicioso floral branco que te convida para um momento de calma.

Saiba que é a nova estagiária da Manu Gavassi

Que Manu Gavassi é uma artista e empresária multitarefas, todos sabemos, mas o que bombou nas redes no último mês foi a ação promocional junto ao Boticário para contratação de um estagiário para Manu. O job description envolvia acompanhá-la por um mês, auxiliando na criação de conteúdo para social media da marca, além de participar em reuniões de briefing e brainstorms. A remuneração para o período de 30 dias era de R$ 30 mil, além de R$ 5 mil em produtos da linha Intense by Manu Gavassi.

A seleção foi feita após análise de mais de 3 mil conteúdos inscritos sobre o tema #ExponhaSuasCores, conceito também da nova coleção de maquiagem da artista em colaboração com o Boticário. No desafio proposto, o candidato tinha que mostrar todo seu poder criativo e suas cores explorando um item de Intense by Manu Gavassi.

Após a curadoria de todos os conteúdos, seleção de finalistas e entrevistas com a própria Manu Gavassi e a gerente de branding e comunicação do Boticário, Cathyelle Schroeder, a escolhida para compor o time foi a paulista Tami Dagnes.

Quem é Tami Dagnes?

Com 22 anos, Tami Dagnes, como é conhecida nas redes, está terminando o curso de jornalismo e é criadora de conteúdo de beleza no Instagram há três anos. “Eu via uma escassez muito grande nesse tipo de conteúdo para mulheres negras. Mesmo sendo uma criadora pequena, sempre tive o apoio da minha família e amigos e sempre quis crescer organicamente, com conteúdos leves, de ensinamento e – principalmente – sobre make”, relata a geminiana e nova estagiária da Manu, que ressaltou sua boa comunicação e organização como pontos fortes que agradaram a Manu.

Tami sempre quis atuar com jornalismo de beleza e se sente contente ao perceber uma mudança nos mercados de comunicação e publicidade que dão espaço para o uso democrático da criatividade.

