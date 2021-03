Jesus Sérgio apresenta emenda para auxílio emergencial continuar R$ 600 e R$ 1.200

Emenda do deputado Jesus Sérgio aumenta de quatro para nove parcelas a serem pagas pelo do novo auxílio emergencial

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) protocolou nesta quarta-feira (24) uma emenda à Medida Provisória 1039/2021, que institui um novo auxílio emergencial para a população brasileira enfrentar a crise econômica durante a pandemia da Covid-19.

A emenda do parlamentar aumenta o valor do auxílio para R$ 600 e também inclui o valor de R$ 1.200 para as mulheres chefes de família. Além disso, a emenda do deputado Jesus Sérgio aumenta de quatro para nove parcelas a serem pagas pelo do novo auxílio emergencial.

Outra alteração que a emenda do parlamentar determina é a permissão de novas inscrições para as pessoas que não precisaram receber o auxílio no ano passado, mas que neste ano estão em situação de risco social e necessitam do auxílio emergencial.

“Em 2020 O Auxílio Emergencial foi pago para mais de 65 milhões de pessoas e isso impediu o agravamento da pobreza no Brasil, criando uma proteção econômica efetiva para as famílias mais vulneráveis. Além disso, ajudou a sustentar o consumo de bens e serviços essenciais, em especial nas regiões mais pobres do país. Por isso, este ano é necessário que a política do auxílio emergencial continue no mesmo valor do ano passado, já que a pandemia está bem pior e atingindo um número maior de brasileiros”, afirmou Jesus Sérgio.

