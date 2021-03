Jesus Sérgio apresenta projeto contra decreto de Bolsonaro sobre posse de armas

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) protocolou nesta terça-feira (02) quatro Projetos de Decreto Legislativo com a finalidade de sustar os efeitos dos quatro Decretos do Governo Federal , que autoriza o aumento do número de armas para posse dos cidadãos.

“Estamos vivendo um momento de caos no Acre que além da Covid enfrenta as cheias dos rios, a dengue e uma crise migratória. E no Brasil todo não para de subir os casos de Covid. Então, temos urgência em resolver estes problemas. Precisamos vacinar a população e combater de forma responsável este vírus”, afirmou Jesus Sérgio.

Vale lembrar que o parlamentar já solicitou ao governo a vacinação em massa no Estado do Acre e já conseguiu a liberação de recursos da Defesa Civil para os municípios acreanos atingidos pela enchente.