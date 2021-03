Jesus Sérgio solicita à Caixa expansão dos serviços bancários das casa lotéricas no Acre

Deputado solicitou ao presidente da instituição a implantação do Programa Alcança Brasil em todo o Estado do Acre

Diante da falta de agências da Caixa Econômica nos municípios isolados do Acre, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) protocolou nesta terça-feira (30) um requerimento de indicação na Caixa Econômica Federal, onde solicita ao Presidente da instituição a implantação do Programa Alcança Brasil em todo o Estado do Acre, para que assim as casas lotéricas possam efetuar serviços de agências bancárias como desbloqueio de senhas e aberturas de contas bancárias.

“No Acre temos muitos municípios que movimentam sua economia pela Caixa por meio da casa lotérica local. Um exemplo disso são as cidades isoladas do Acre onde a casa lotérica foi transformada numa extensão da agência da Caixa e mantém o movimento das contas de seus correntistas”, disse o parlamentar.

Jesus Sérgio fez essa solicitação à Caixa Econômica depois que ouviu relatos dos clientes do banco federal do município de Jordão, uma vez que muitos usuários dos serviços bancários estão com a senha bloqueada e a Casa Lotérica do município não realiza desbloqueio de senhas. E, para realizar este serviço o usuário do Jordão tem que se deslocar até Tarauacá para ir até uma agência bancária.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários