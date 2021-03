Jesus Sérgio sugere prioridade na vacinação de professores, policiais e outras categorias

Com o objetivo de acelerar o processo de vacinação no Acre, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) protocolou nesta quinta-feira (25), um requerimento de indicação no Ministério da Saúde, onde solicita a inclusão de outros grupos prioritários no Programa Nacional de Imunizações (PNI) para vacinação contra a Covid-19.

De acordo com o requerimento do parlamentar, devem ser vacinados prioritariamente profissionais que podem ser infectados durante a sua jornada de trabalho, tais como: bancários, professores, bombeiros militares, policiais civis e militares, guardas municipais, agentes penitenciários, policiais federais, policiais rodoviários federais e agentes da Força Nacional de Segurança.

Além disso, Jesus Sérgio também solicita ao Ministério da Saúde que motoristas de ambulância e paramédicos, funcionários de farmácias, postos de combustíveis, garis, agentes funerários e funcionários de cemitérios, motoristas e cobradores do transporte coletivo urbano e interestadual, caminhoneiros e empregados de supermercados também sejam vacinados, pois os trabalhadores destas categorias são essenciais para manter o funcionamento da sociedade.

“Mesmo com todos os cuidados recomendados como uso de máscara, álcool em gel, higienização das mãos e dos ambientes de trabalho, esses trabalhadores estão diariamente, por dever de ofício, em contato direto com o público e expostos ao contágio do novo coronavírus. E, devemos preservar vidas e evitar o contágios destes trabalhadores e incluí-los como prioridade no Programa Nacional de Imunizações (PNI), com orientações do Ministério da Saúde para estados e municípios de todo o país”, afirmou Jesus Sérgio.

