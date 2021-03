Jogador do Corinthians com sintomas de covid-19 atuou em clássico

O Corinthians vive um surto de covid-19. Somente nesta semana, 19 pessoas dentro do clube testaram positivo para a doença, sendo oito jogadores. Os atletas desfalcaram o time no clássico de quarta-feira contra o Palmeiras, válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Agora, mais um jogador está com suspeita de ter sido contaminado pelo vírus e atuou diante do rival.

O Corinthians afastou o jogador, que teve sintomas da doença, passou por testes para detectar o vírus e está isolado do clube. O time aguarda o resultados da testagem para anunciar se o atleta está ou não contaminado. O Timão não divulgou o nome do jogador.

Foto: Estadão Conteúdo / PETER LEONE

