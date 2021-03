Jogador inglês morre aos 17 anos após incidente com cabo elétrico

AFC Fylde, clube que recruta nos escalões inferiores do futebol inglês, anunciou, nesta segunda-feira, em forma de comunicado, a morte de Luke Bennett, jogador de apenas 17 anos que andava nas camadas de formação.

“É com profunda tristeza e mágoa que temos que partilhar a trágica notícia de que o jovem jogador do AFC Fylde, Luke Bennett, faleceu com 17 anos”, diz a nota.

“Acima de tudo, o Luke era um jovem gentil e popular, muito amado pelos companheiros de equipe e treinadores. Era alguém que podia iluminar instantaneamente uma sala com a sua personalidade alegre”, acrescenta.

“Depois, no gramado, era um jogador naturalmente dotado, que brilhou de cada vez que representou o AFC Fylde. A dor da morte súbita e intemporal do Luke será sentida por todos no clube, pelos adeptos e por todos aqueles que tiveram o prazer de o conhecer”, completa.

De acordo com o jornal britânico Daily Star, Luke Bennet “morreu na noite de sábado, após tocar num cabo elétrico exposto com uma vara de metal enquanto tentava recuperar uma bola no terreno do Euxton Villa FC, em Chorley”.

Os serviços de emergência foram imediatamente chamados ao local, mas o jovem jogador acabou por não resistir ao incidente, que causou, ainda, lesões ligeiras a dois outros atletas.

