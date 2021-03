Jornal revela as exigências de Messi para seguir no Barcelona. Confira

A novela sobre a permanência de Lionel Messi no Barcelona continua. O argentino já pode assinar um contrato com qualquer clube, o problema é que devido às altas cifras que sua transação comandaria, poucos clubes são capazes de arcar com as despesas.

O Manchester City, por exemplo, um dos principais interessados, teria desistido do argentino para focar em Haaland.

Dessa forma, uma permanência na Espanha não estaria descartada. No entanto, Messi teria algumas condições para continuar atuando no clube pelo qual fez história, segundo o jornal Sport. São elas:

Projeto vencedor

Messi só renovaria com o Barcelona caso o clube apresentasse um projeto que o convença de que terá uma equipe competitiva para disputar e vencer a Champions League

Financeiro e infraestrutura

Em dificuldades financeiras devido à pandemia, fica a questão do que o Barcelona poderia oferecer ao craque e ainda assim investir em reforçar o resto do time.

Contratações

Messi pede que nomes de peso sejam contratados pela equipe. Seja jovens do talento de Haaland, ou jogadores experientes como Agüero, Depay e Wijnaldum.

