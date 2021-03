Jornalista da Globo rasga projeto que batiza Maracanã com nome de Pelé

O apresentador Edmilson Ávila leu o documento ao vivo no RJTV e, indignado com as justificativas, se desfez do papel ao vivo

A mudança de nome do Estádio Maracanã para Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé, tem provocado inúmeras críticas. Nesta quarta-feira (10/3), o apresentador da TV Globo, Edmilson Ávila, surpreendeu os telespectadores do RJTV ao rasgar o texto do projeto de lei que aprova o rebatismo da principal arena esportiva do país.

Ao vivo, Edmilson Ávila leu as justificativas apresentadas pelos 23 deputados que assinam o projeto, entre eles o ex-jogador Bebeto (Pode), e ironizou cada um dos pontos.

Foto: reprodução

