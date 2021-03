Jovem de 20 anos é uma das cinco vítimas fatais do coronavírus deste domingo

O boletim da Saúde sobre o coronavírus deste domingo (28) apontou que o Acre registrou 167 novos casos de infecção por coronavírus, todos confirmados por exames de RT-PCR. Com os novos casos o número de infectados saltou de 68.575 para 68.742 nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Acre registra 182.101 notificações de contaminação pela doença, sendo que 112.354 casos foram descartados e 1.006 exames de RT-PCR seguem aguardando análises laboratoriais. Pelo menos 53.940 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 350 pessoas seguem internadas.

Mais cinco notificações de óbitos foram registradas neste domingo, sendo três do sexo masculino e duas do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.234 em todo o estado. Uma das mortes foi de um jovem de 20 anos, que deu entrada no dia 13 de março, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários